بالصور| كواليس أول "حفلة" لريهام حجاج بعد الزواج.. وتساؤلات حول غياب "حلاوة"

منذ نحو 5 أشهر مضت، ترددت الأقاويل حول زيجة سرية تربط بين الفنانة ريهام حجاج ورجل الأعمال محمد حلاوة، قطعتها الزوجة في يناير الماضي بتأكيد زواجهما، نافية ما يتداوله البعض بشأن تسببها في انفصاله عن زوجته الأولى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهي الزيجة التي استمرت في إثارة الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي طوال تلك الأشهر، بين نشرهما لصور حميمية وحذفها وظهور بخاتم الزواج ودونه، لكن احتفال أقامه الثنائي بالأمس، أنهى الجدل الدائر حول علاقتهما.

الحفل الذي اقتصر حضوره على الأصدقاء المقربين من الزوجين، أقيم بأحد المطاعم الشهيرة في "كمبوند بيراميدز هيلز" على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، مساء أمس، حسبما أكد مصدر مقرب من ريهام حجاج لـ"هُن"، وأحياه المطربان رامي عياش ومحمود العسيلي، اللذان ظهرا في عدد من المقاطع مع ريهام حجاج.

ديكور الحفل

ديكورات مفعمة بالرومانسية، زُين بها المطعم الشهير استعدادًا للحفل، إذ طغت الورود الحمراء والشموع على الأجواء، فالمطعم الشهير يحتوي على أماكن للجلوس في الهواء الطلق لمحبي الانطلاق والأجواء الطبيعية، فيما يشمل جزءًا داخليًا شهد الفقرات الغنائية والراقصة بالحفل، إذ شارك رامي عياش بغناء عدد من أغنياته الشهيرة، بينها "الناس الرايقة"، فيما تفاعلت الممثلة دنيا عبدالعزيز بالرقص الشرقي وسط تصفيق وتشجيع الحضور.

حفل زفاف أم حفل عادي للأصدقاء، حيرة وقع فيها متابعو الفنانة الشابة بعد تداول صور ومقاطع من الحفل، حسمتها بتعليق عبر حسابها بموقع تبادل الصور إنستجرام، جاء فيه: "على فكرة كل الأخبار اللي بتقول إن حفلة إمبارح حفلة جواز دي أخبار كدب.. دي حفلة عادية بدون مناسبة".

Advertisements

فستان ريهام حجاج

الأسود هو خيار تستبعده كافة الفتيات في الحفلات الأولى بعد الزواج، لكن الجرأة التي تتسم بها "حجاج" في مواجهة أزماتها المتعلقة بتلك الزيجة صاحبتها في اختيار فستانها بالحفل أيضًا، إذ اعتمدت فستانًا بفتحة أمامية باللونين الأسود والأبيض، يعكس وضوح وجدية صاحبته، التي تواصل الرد على الشائعات الملاحقة لها بشكل مستمر، فيما جاء مكياجها بسيطًا بأنامل خبير التجميل علاء التونسي.

ضيوف الحفل

حضور الحفل اقتصر على بعض الأصدقاء المقربين، جاء بينهم الفنانة يسرا وإلهام شاهين وناهد السباعي ونجلاء بدر ودنيا عبدالعزيز والإعلامية بوسي شلبي والمؤلف تامر حبيب وزوجة الفنان خالد سليم، حسبما أشار المصدر، وخلى من الأصدقاء المشتركين للفنانة ياسمين عبدالعزيز الذين تحويهم قائمة أصدقائها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام، منهم من حرصوا على نشر صور من الاحتفال عبر خاصية "ستوري" خلال الحفل.

صور حميمية انتشرت عبر موقع الصور "إنستجرام" خلال الحفل لريهام حجاج بصحبة ضيوف الحفل، الذين تعاملوا بعفوية بالرقص والغناء وتبادل الابتسامات، لكن اللافت للانتباه خلو جميع اللقطات من وجود زوجها رجل الأعمال، وهو ما أثار التساؤلات حول اختفاؤه من الحفل الأول بعد إعلان زواجهما، لكن المصدر أشار إلى تواجده بالحفل وتقبيله واحتضانه لزوجته أمام الحضور.

​