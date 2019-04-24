البدلة الرسمية لأرقى اطلالة للفتاة المحجبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 04:36 مساءً - مع وجود العديد من دور الأزياء العالمية، يمكن لأيّ فتاة أن تكون من متابعات الموضة التي تظهر كل عام . بعض الصيحات تبقى من عام لآخر، وأخرى تتغيّر، ومن أهم تلك الصيحات التي لا زالت موجودة في خزانة كل امرأة، هي البدل الرسمية.

أستوحي من الصور التي رصدناها لكِ اليوم، أسرار تنسيق البدلات الرسمية مع الحجاب.



- اختاري البدلات المصممة بـ جاكيتات طويلة وفضفاضة اذا كان قوامك كمثري الشكل لتخفي منطقة الأرداف الممتلئة.



- برزت هذا العام صيحة البدلات المطبعة بخطوط عموديه، أعتمديها لتزيدي من طولك ويفضل تنسيقها مع حذاء أو بوط من نفس اللون.



- يمكنك تنسيق بنطال وقميص باللون ذاته لتبرزي طولك على أن يكون البنطال بالخصر العالي، وأكملي اللوك بـ سترة طويلة بلون متناغم مع كامل الطلة.

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- أعتمدي البدلات المؤلفة من سترات قصيرة لتزيدي طولك شرط أن يكون البنطال فضفاض القصة لتضمني إطلالة ساترة تناسب حجابك وفي نفس الوقت تخفي القسم المكتنز من قوامك.



- تعد البدلات المصممة بسترات مصفوفة على الجانبين Double breasted jackets من أبرز صيحات موضة 2019، أعتمديها في حال كنتِ نحيفة القوام، أما الممتلئات فعليهن تجنبها تمامًا.



- أحرصي على إختيار طرحة بلون مطابق للبدلة أو بلون متناغم، ويفضل أن تكون خالية من الطبعات أو التطريز حتى لا تفسدي إطلالتك الرسمية.

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