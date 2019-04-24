راكبة تصدم الخطوط الجوية البريطانية بـ«فضيحة السندوتش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نظرا للمسافات الطويلة التي تقطعها رحلات الطيران عير العالم، تقدم الشركات بعض الوجبات الخفيفة لركاب الرحلة لطول الوقت، إلا أن بعض الركاب يشكون أحيانا سوء هذه الوجبات فيقولون إنها سيئة أو غير كافية لسد جوعهم، لكن مسافرة بريطانية نشرت صورة صادمة لما وصفتها بـ”أسوأ شطيرة.. سندويتش في الجو”.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ذكرت أن المسافرة نشرت صورة سندويتش لا يضم أي شيء تقريبا، باستثناء الخبز وقطعة من الزبدة والخس، خلال رحلة على متن الخطوط الجوية البريطانية.

أصحيفة أفادت بأنه من المفترض هو أن يحتوي السندويتش، على قطعة من صدر الدجاج، إضافة إلى البندورة (الطماطم) والخس والمايونيز، لكن من ينظر إلى الصورة لا يجد أثرا للدجاج.

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المسافرة جو هاندرسون تشيرتوف، صاحبة الـ 50 عاما تقول: إن صدمتها في الوجبة المقدمة لها كانت في رحلة بين لندن ونيويورك، 28 مارس الماضي، وبمجرد نشر صورة السندويتش على موقع “فيس بوك”، انهالت التعليقات الساخرة واستغرب كثيرون أن يتم تقديم شطيرة في حالة سيئة لمسافرة على متن رحلة تستغرق عدة ساعات.

آخرون قالوا إن على شركات الطيران أن تقدم وجبات ذات جودة، لا سيما أن الركاب لا يملكون خيارات أخرى خلال السفر حتى يتدبروا أمرهم.

الضجة التي أحدثتها الصورة على مواقع التواصل، دفعت الخطوط البريطانية إلى الاعتذار عن انزعاج الركاب من عدم إجابة الوجبات لتطلعاتهم، وقالت متحدثة باسم الخطوط الجوية البريطانية: نحن نفخر بجودة الوجبات التي نقدمها على متن الطائرة، وقد استثمرنا بكثافة في تقديم الطعام لدينا، في جميع الدرجات.. نحن آسفون لأن معاييرنا انخفضت عن توقعات عملائنا في هذه المناسبة.