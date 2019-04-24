لتناول الفسيخ بشكل آمن.. اتبعي تلك الخطوات

يعتبر الفسيخ واحدا من الأكلات الشعبية المصرية، التي يتناولها الكبير والصغير، فكل سواء أمام سلطة الرنجة، وقطع الفسيخ المغطاة بالليمون، ولكن مع كل موسم "شم نسيم" تتبادر للذهن أسئلة متعلقة بكيفية تناول تلك الأطعمة بشكل صحي، لتجنب التسمم الغذائي، وعسر الهضم.

الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، قدمت خطوات صحية في تصريحات لـ"هن" لذلك اليوم، والذي يجب أن يبدأ بشرب الماء الدافئ المضاف إليه شرائح الليمون، ويفضل ألا تقل الكمية عن لتر واحد، والتي يجب أن توضع أيضا على المائدة خلال تناول الفسيخ، ولكن مضافا إليها نعناع.

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كما يجب تناول السلطة مع الفسيخ والرنجة على أن تكون محتوياتها بصل وجنزبيل، وقرفة وليمون، ويغطى الفسيخ والرنجة بعصير الليمون أيضًا، ويمكن تنازل التونة مع تلك الأطعمة كونها مليئة بالأوميجا 3.

وبعد الغداء يفضل السير لمدة لا تقل عن نصف ساعة لتسهيل الهضم، ثم شرب الينسون أو الجنزبيل أو النعناع الدافئ.

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