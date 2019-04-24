نظارات "شانيل" 2019.. آخر إبداعات كارل لاغرفيلد قبل وفاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك المصمم الراحل كارل لاغرفيلد في كل ما يخص العلامة الفرنسية العريقة شانيل، من إنشاء مجموعاتها المذهلة لمختلف مواسم السنة، إلى الإشراف على الإنتاج وحتى التسويق، وغالبًا ما تواجد لاغرفيلد خلف عدسة الكاميرا أثناء تصوير الحملات الإعلانية، وقد دمج رؤيته المستقبلية في كل شيء.

وفي أحدث مجموعاته الأخيرة، ترك لاغرفيلد انطباعًا قويًا باختياره العارضة Kris Grikaite للمشاركة في الحملة الإعلانية التي أظهرت جميع الزوايا الجديدة لتشكيلة النظارات الشمسية الجديدة لموسم ربيع وصيف 2019، بدءًا من السلاسل المصنوعة من اللؤلؤ المعلقة على جانبي النظارات الشمسية المرصعة، إلى النظارات السوداء ذات الإطار السميك.

وتشمل المجموعة نظارات بثلاث سلاسل من اللؤلؤ الذهبي والفضي والأسود وبعدسات مربعة، و أخرى بعدسات دائرية مقلمة بقماش الدنيم، بالإضافة إلى نظارات بإطار من الذهب الخالص عيار 18 قيراطًا وبعدسات ذهبية بنمط المرآة.