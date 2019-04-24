سكارليت جوهانسون تتألق بثوب لامع قصير في عرض "أفانجير أيند جيم"

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لندن ـ ماريا طبراني
احتفل عدد من المشاهير، في لوس أنجلوس، مساء الاثنين، بالعرض الأول لفيلم "أفانجير أيند جيم"، الإضافة الثانية والعشرون إلى عالم "مارفل السينمائي"، الذي يتوسع باستمرار ويستند إلى حد كبير على الأبطال الخارقين في الكتاب الهزلي.
ومثل الأفلام السابقة، يظهر في فيلم " أفانجير أيند جيم" عددًا من شخصيات مارفل الخارقة، مما يخلق فريقًا جماعيًا يحفّز الجماهير على الترقب.
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وحضر العرض الأول الذي انعقد في مركز المؤتمرات بالمدينة عدد من النجوم مثل روبرت داوني جونيور، سكارليت جوهانسون، و بري لارسون، وكريس إيفانز وبول رود.
وارتدت برى لارسون - التي تلعب دول البطولة في كابتن مارفل - ثوبًا أرغوانيًا من الساتان مع الحلي الذهبي، على السجاد الأرجوانية المطابقة لثوبها، بينما ارتدت سكارليت جوهانسون، التي تلعب دور "الأرملة السوداء" في الفيلم، ثوبًا قصيرًا لامعًا وكلاسيكيًا باللون الذهبي .
ومن المتوقع أن ينطلق فيلم "أفانجير أيند جيم" في دور السينما البريطانية في 25 أبريل/نيسان.
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