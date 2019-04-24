أغرب وأطرف حالة هروب من سجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في واقعة طريفة وغريبة من نوعها، فر سجين نمساوي من محبسه قبل 10 سنوات، ونجح في الوصول إلى جزر الكناري، حيث عاش خلال تلك المدة على تلك الجزر الساحرة، لكنه أقدم مؤخرا على خطوة مفاجئة، يصعب على كثيرين تصور إمكانية وقوعها.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن وكالة “أسوشيتد برس”، فإن الرجل البالغ من العمر 64 عاما عاد إلى بلاده، وذهب إلى مركز الشرطة في محطة السكة الحديد بمدينة سالزبورغ، وأبلغ رجال السلطة أنه سجين هارب وصل للتو من مطار ميونيخ في ألمانيا، حيث سلم نفسه لسبب غريب من نوعه.

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الشرطة أفادت في بيان لها، أن الرجل أخبر عناصر الشرطة أنه قضى السنوات العشر سنوات ونصف الماضية على جزيرة تينيريفي، وهي جزيرة شهيرة لقضاء العطلات في أرخبيل الكناري.

الشرطة، أضافت أن الرجل الذي لم تكشف هويته أراد العودة إلى الديار، ودخول السجن مجددا، لأن جزيرة تينيريفي ليست لطيفة كما كانت في السابق، وقد عاش هناك لفترة كافية، وقد سئم العيش فيها.

وتتحقق الشرطة من أنه فر من سجن بشرق النمسا، كما تم نقله إلى سجن في سالزبورغ.