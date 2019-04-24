انت الان تتابع تفاصيل خبر 132 حالة انتحار بالعراق في الربع الأول من 2019! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 02:56 مساءً - كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن وصول عدد حالات الانتحار في البلاد إلى 132، خلال الربع الأول من 2019.

ونشرت المفوضية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) إحصاء، أمس الثلاثاء، بدا فيه أعلى معدلات الانتحار في محافظة "كربلاء" جنوب البلاد، إذ بلغت 20 حالة، وتتناقص تدريجياً لتسجل في محافظة الأنبار غرب العراق حالتين فقط.

وبيّن الإحصاء أن "محافظة البصرة الواقعة في الجنوب جاءت ثانياً بـ 19 حالة، وأنّ كركوك في الشمال بـ 15 حالة"، في حين لم تذكر الإحصائية أرقاماً تتعلق بالعاصمة بغداد، أو إقليم شمال العراق.

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وسجّل العراق مؤخراً ازدياداً كبيراً في حالات الانتحار بمحافظات عدة، وتعزو الجهات الرسمية الأسباب إلى انتشار البطالة والفقر والإحباط، وانعدام الأمن.

وترى المفوضية أن هناك أسباباً عدة تقف وراء زيادة حالات العنف والانتحار في المجتمع العراقي، أبرزها "الوضع النفسي، وكثرة حالات الحروب التي شهدتها البلاد، وفقدان الأشخاص لأحلامهم، وفقدان فرص العمل، والفقر".

وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الانتحار في البلاد، في حين تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ العديد من الأشخاص الذين حاولوا الانتحار.

ويبلغ عدد سكان العراق قرابة 38.27 مليون نسمة بحسب إحصائيات عام 2017، ويعاني الشعب من حالة اقتصادية سيئة رغم أنه بلد غني بالنفط، ما تسبب باحتجاجات واسعة خصوصاً في محافظات الجنوب.