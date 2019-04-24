مايا مرسي تهنئ المرأة المصرية بنتيجة الاستفتاء: سيشهد عليه العصر

وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة الى المرأة المصرية، وإلى شعب مصر العظيم على إقرار التعديلات الدستورية، هذا اليوم التاريخي الذي سيشهد عليه العصر، وسيكتب بأحرف بارزة في كتب التاريخ بأنه اليوم الذي أصبح للمرأة المصرية فيه نصيب ثابت في البرلمان لا يقل عن الربع، وأصبح لها دور أكبر وهام في الحياة السياسية وفي صنع واتخاذ القرار، في سابقة تاريخية لم تشهدها المرأة المصرية من قبل.

وشكرت الدكتورة مايا مرسي، القيادة السياسية الداعمة دائما للمرأة المصرية، والمؤمنة بدورها ومكانتها في المجتمع، والحريصة على مساندتها في الحصول على حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، مشيرة أن اليوم هو يوم عيد للمرأة المصرية، ومن حق المرأة المصرية أن تشعر بالفخر والاعتزاز.

كما شكرت الدكتورة مايا مرسي، الهيئة الوطنية للانتخابات للدور المتميز الذي قامت به من أجل تنظيم العملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولجهودها العظيمة في تسهيل مشاركة المرأة المصرية المتقدمة في السن والمريضة وذات الإعاقة.

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وأشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بسيدات مصر وبمشاركتهن واسعة النطاق خلال التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أنهن رسمن صورة حضارية جميلة، وضربن أروع الامثلة في الوطنية والاخلاص، مؤكدة أن المرأة المصرية لم يمنعها كبر السن أو المرض او الاعاقة عن المشاركة بصوتها، وممارسة حقها الدستوري، وخرجت من منزلها لتبدي رأيها من اجل مستقبل بلدها ومستقبل ابنائها واحفادها، مشيدة أيضا بمشاركة فتيات مصر الواعدات في التصويت على الاستفتاء، مشيرة انهن فرحة وأمل مصر الحاضر المستقبل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة المصرية لبت النداء وكانت على قدر المسؤولية مثلما تعودنا منها، واستطاعت أن تسطر التاريخ من جديد، وتؤكد انه لا يمكن الاستغناء عن مشاركة نصف المجتمع، مشيرة أن مشاركتها كانت متميزة وأبهرت العالم، وأنها نجحت بقوة في كسب الرهان على مشاركتها، معربه عن عميق سعادتها بالمرأة المصرية العظيمة الواعية المدركة لدورها واهمية مساندتها لوطنها الغالي مصر، متمنية للمرأة المصرية كل التوفيق والنجاح، وأن تظل خط الدفاع الثالث عن هذا الوطن.

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