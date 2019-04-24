أيمن الرابغي: المرأة السّعوديّة لا تقبل بالعادي.. وهذه قصّة العبايات التي تتلوّن في الشّمس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال مصمّم الأزياء السّعوديّ، أيمن الرابغي، إنّه يمتلك خطّين للأزياء، الأوّل يختصّ بكلّ ما يتعلّق بالزّيّ الرّجاليّ، والخطّ الثّاني، هو أزياء العباءة النسائيّة بجميع أنواعها، وأشكالها، بحيث تكون التّصاميم انفرادة له، وكأوّل مصمّم يهتمّ بالعباءة النسائيّة، والتي تحظى بإهتمام السّيّدات السّعوديّات.

وأضاف خلال لقائه بـ"فوشيا"، أنّه يواكب وبشكل مستمرّ، طلبات التّصاميم من قبل الشّباب، والفتيات على حدّ سواء. كما رفض الرابغي، عمل أيّ تصاميم تدخل فيها الإيحاءات الدينيّة، أو ما شابه ذلك.

وأكّد الرابغي، إلى أنّ المرأة السّعوديّة، دائمًا تبحث عن التميّز والتجدّد، ولذلك، دائمًا ما نواكب تطلّعاتها ورغباتها.

وأشار، إلى أنّه يواجه صعوبة في تلبية طلبات الشّباب من خلال التّصاميم، موضحًا: "الشباب أصبح مُطّلع على كل كبيرة وصغيرة تخص الأزياء، وهذا ما يجعلنا في موقف صعب، ولكننا نلبي طلباتهم ورغباتهم".