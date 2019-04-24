بالصور| من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء "التايم"؟

حضر لاعب كرة القدم المصري، ونجم نادي ليفربول، أمس لعشاء مجلة "تايم" الأمريكية، والتي اختارته ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وظهر "فخر العرب" برفقة عدد من المشاهير بينهم الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، والممثلة إميليا كلارك والتي مثلت دور "أم التنانين" دنيريس تارجريان في مسلسل صراع العروش game of thrones.

كما ألتقت عدسات الكاميرا صورا لمحمد صلاح مع فتاة ترتدي رداء أحمر، ومكون من قطعتين "بنطلون" و"بليزر" مفتوح مع أقراط كبيرة، ومكياج بسيط، وتلك الفتاة هي أليكس مورجان، نجمة كرة القدم الأمريكية للفتيات، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

نشرت مورجان صورتها مع صلاح عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها تعليقا: "ارتدائي للأحمر خلال لقاء محمد صلاح، هذا يعني أن نادي ليفربول حظي بمشجع جديد".

أليكس مورجان أمريكية ولدت في مدينة دياموند بار، لوس أنجليس، كاليفورنيا.

تبلغ من العمر 30 عاما حيث ولدت عام 1989.

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تلعب لعبة كرة القدم للسيدات، وبدأت اللعب لفريق مدرستها الثانوية وبعدها في فريق جامعة كاليفورنيا.

لعبت مورجان مع المنتحب الأمريكي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة في 2008.

فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012.

كما فازت بكأس العالم للسيدات 2015.

كانت أصغر لاعبة على قائمة الولايات المتحدة في كأس العالم 2011 لكرة القدم للسيدات.

حاليا هي لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات ونادي أورلاندو برايد.

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