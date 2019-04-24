بالصور| هند صبري بـ"كاجوال لوك" في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة التونسية هند صبري، لجلسة تصوير حديثة، نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت "صبري" في جلسة التصوير بإطلالة "كاجوال"، إذ ارتدت بلوزة بدرجات اللون الأزرق، مع سروال "جينز" وحذاء مسطح، وحازت إعجاب متابعيها على إنستجرام. Advertisements وتغيب هند صبري عن جمهورها في دراما شهر رمضان المقبل، لكنها عوضتهم بالمشاركة في 3 أفلام سينمائية، هم: "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، و"الكنز" الجزء الثاني، و"الممر". ​

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