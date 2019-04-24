رالف لورين تصدرُ مجموعة مُستدامة مصنوعة من البلاستيك مُعاد التّدوير

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بمناسبة يوم الأرض العالميّ، أصدرتْ علامة رالف لورين، تشكيلة جديدة من قمصان بولو الكلاسيكيّة، المصنوعة من موادّ مُستدامة.

وتمّت صناعة هذا التوب المُعاد تصميمه، والذي أُطلق عليه اسم "بولو إيرث"، من الخيوط المُستمدّة من الزّجاجات البلاستيكيّة المُعاد تدويرها بدلًا من القطن، ويتمّ تصنيع كلّ قطعة باستخدام قُرابة ​​12 زجاجة بلاستيكية.

وفي بيان أصدرته العلامة التّجاريّة، قال ديفيد لورين، كبير مسؤولي الابتكار في الشّركة:"سوف تلتزم رالف لورين بإزالة ما لا يقلّ عن 170 مليون زجاجة من النّفايات والمحيطات، وسيتمّ تحويل جميع ألياف البولي فيرجين إلى ألياف بولي، معاد تدويرها بحلول عام 2025، و تشكّل النّفايات البلاستيكيّة مُشكلة كبيرة تهدّد البيئة، لذلك نريد أنْ نكون جزءًا من الحلّ، ونستخدم نهجًا مبتكرًا، لإنشاء شيء ذي قيمة".

وتأتي المجموعة في التّشكيلة من ألوان تشمل الأخضر، والأبيض، والأزرق، النيليّ، والأزرق الفاتح.