انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. حريق هائل في مدينة فرساي التاريخية بفرنسا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:52 صباحاً - اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في مدينة فرساي الفرنسية الشهيرة التي تقع غربي العاصمة باريس.

ونشر العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الحريق، وقالوا إنه في مدينة فرساي الشهيرة، التي يوجد بها القصر التاريخي الشهير "قصر فرساي"، الذي يعد من أعظم قصور فرنسا التاريخية.

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​وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الحريق وقع في شارع "كلاني بارك" في فرساي، بعدما شب في مرأب للسيارات قبل أن ينتشر إلى المنازل القريبة.

ونشرت الشرطة تغريدة على موقع "تويتر"، قالت فيها: "إنه يتم التعامل مع حريق في حي بارك دي كلاني بمدينة فرساي".

وكان حريق هائل اندلع في الـ15 من أبريل الجاري في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة باريس، وتسببت النيران التي استمرت نحو 15 ساعة بانهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 متراً.