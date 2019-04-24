أكشن ثالث مرة.. أحمد فلوكس وهنا شيحة يلغيان متابعة بعضهما بـ"إنستجرام"

يبدو أن إلغاء المتابعة أو "unfollow"، المعبر عن المشاكل العاطفية لبعض الفنانين، الآونة الأخيرة، وهو ما فعله أحمد فلوكس وهنا شيحة، حيث حذف كل منهما الآخر من حساباتهما عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام".

واقعة إلغاء المتابعة للثنائي "فلوكس" و "شيحة" لم تكن الأولى، بل سبقتها مرتان ماضيتان، الأولى في أكتوبر 2018، والثانية في مارس الماضي.

وبالرغم من محاولة الثنائي نفي الواقعة، إلا أن تكرارها لأكثر من مرة جعل الجمهور يشعر بأن إلغاء المتابعة بين الطرفين مقصودا، ولم يكن محض الصدفة.

ويذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة، تزوجا منذ عدة أشهر، وانتقلا للعيش معًا بالقصر الذي جهزه فلوكس ليكون عش الزوجية لهما بإحدى المناطق الراقية بمدينة الشيخ زايد.

Advertisements

​