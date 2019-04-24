أكثر النساء إثارة.. من هي "أم التنانين" التي ظهرت مع محمد صلاح؟

التقى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مع الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارجيريان"، وبلقب "أم التنانين" في مسلسل "Game Of Thrones"، وسط فعاليات حفل مجلة "تايم"، في نيويورك، الثلاثاء، بعد اختيارهما ضمن أكثر مائة شخصية مؤثرة في العالم.

وترصد "هن" معلومات عن إميليا كلارك الملقبة بـ"أم التنانين"، فيما يلي:

- من مواليد 13 أكتوبر عام 1986.

- تلقبها عائلتها بـ"ميلي"، ويعمل والدها مهندس صوت ووالدتها سيدة أعمال.

- أنهت دراستها للدراما في لندن عام 2009.

- أكثر من 146 طفلة سميت باسم "كاليسي"، وهو اسم شخصيتها في "Game Of Thrones".

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- يصل أجرها لقرابة مليون دولار في الحلقة الواحدة من المسلسل التي اكتسبت منه شهرتها الواسعة.

- حازت على جائزتين عن دورها في "Game Of Thrones".، ورُشحت لثلاث جوائز إيمي.

- فازت بجائزة صحيفة "انترتينمنت ويكلي" الأمريكية، عام 2011، كأفضل ممثلة في الدراما عن دورها بشخصية "دنيرس تارجارين".

- تحظى بمعجبين كثيرين، ويتابعها أكثر من 18 مليون شخص على حسابها بـ"إنستجرام".

- تحب تصميم الجرافيكس، وقالت في حديث تليقزيوني لها أنها كانت ستختارالتصميم لو لم تصبح ممثلة.

- حصلت على لقب المراة الاكثر إثارة في العالم، حسب تصنيف مجلة "إسكواير" الأمريكية، عام 2015.

- أشهر أدوارها هو الفيلم الرومانسي "me befor you".

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