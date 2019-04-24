حذاءُ ماري كيت أولسن يكسر "ظلمة" إطلالتها على السّجّادة الحمراء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نادرًا ما تظهر الشقيقتان، ماري كيت و آشلي أولسن، على السّجّادة الحمراء، لذلك عندما تظهران، فإنّهما تجذبان اهتمام الصّحافة، وعشّاق الموضة بإطلالتهما.

وارتدتْ المصمّمتان أثناء حضورهما حفل الجائزة الكبرى لشباب أمريكا السنويّ، في مدينة نيويورك، يوم الخميس الماضي، إطلالتين كاملتين بالأسود.

وتألّقتْ ماري كيت، بمعطف أسود طويل، نسّقته مع حقيبة يد جلديّة، كبيرة الحجم بالمقبض العلويّ. فيما اعتمدت شقيقتها آشلي، سترة بلايزر سوداء، نسّقتها مع بنطلون بقصّة السّاق الواسعة، وحقيبة كلاتش.

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غير أنّ الاختلاف الوحيد في أسلوبهما الجماليّ المشترك، تمثّل في اختيار ماري كيت غير المتوقّع، لزوج من أحذية كعب الهرّة باللّون الأحمر الصّارخ، وهو من توقيع مصمّم الأحذية الشّهير، مانولو بلانيك، ويأتي مصنوعًا من جلد الغزال، ويبلغ ثمنه نحو 695 دولارًا، وقد أضفى لمسة مشرقة، وغير متوقّعة على زيّها الأسود.

ويعتبر كعب الهرّة من أهمّ اتّجاهات الأحذية الرّبيعيّة، التي اجتاحتْ مشهد الموضة، لذلك فهو يُعدّ خيارًا مميّزًا للمشاهير، الذين يفضّلون تجنّب الاتّجاهات الرّائجة لصالح القطع الكلاسيكيّة.