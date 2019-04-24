يعتبر الاكلير من الوجبات الشهيّة والمحببة للناس، فهى تعتبر حلوى سريعة التحضير يمكن إعدادها بكل سهولة ويسر ولها نكهات متعددة و يمكن أن تُقدم مع المشروبات الساخنة. ويقدم "هُن" خطوات إعداد الاكليربكل سهولة في المنزل. المكونات زبدة نصف كوب ماء كوب دقيق كوب ملح كوب واحد من الماء ربع كوب من السكر 4 بيضات ملعقة صغيرة من الفانيلا 2 كوب من الكسترد أو الفراولة أو الشوكولاته للحشو، حسب الرغبة شوكولاتة مذوبة للتزين طريقة عمل الاكلير انخلي الدقيق والملح في طبق عميق

ضعي كوب الماء وأصبع الزبدة في قدر صغير على نار هادئة

ضيفي إليهم السكر

اتركي الخليط على النار لحين ذوبان الزبدة أضيفي الدقيق بعد ذلك في الوعاء الموضوع فيه الخليط وحرّكيه جيّدا داخل الوعاء إلى أن تختفي الكتل

أعيدي الخليط إلى القدر وضعيه على النار وحرّكيه باستمرار لمدة دقيقتين. Advertisements أضيفي البيض إلى الخليط بشكل تدريجيّ في كل مرة أضيفي بيضة

أخفقي الخليط جيّداً وبعد ذلك أضيفي صفار البيضة وأخفقيه جيداً ثم ضعيه داخل الكيس الخاص بالتزيين. أحضري صينية وادهنيها بالزبدة، ومن الأفضل أن تكون مستطيلة الشكل وتتسع لعدد كافٍ من الأشخاص. بعد الانتهاء من التزيين ضعي الصينية في وسط الفرن على درجة حرارة 200 مئويّة، لمدة عشر دقائق. اخرجي الصينيّة من الفرن وضعهيا جانبا حتى يبرد الإكلير، ثمّ خذي كل حبة وافتحيها من الجانب وأدخلي الكاسترد فيها، أوالفراولة، أو الشوكولاته بحسب الرغبة. أحضري الشوكولاته و غطّيها من الأعلى، يقدم مع مشروب ساخن. ​

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