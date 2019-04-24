فوائد الجرجير

الجرجير من المواد الغذائية التي تمد جسم الإنسان بفوائد صحية كثيرة، نظرًا لأنه من الخضروات الصليبية، لذلك يفضل الإكثار من تناوله.

وعرض موقع "هيلث لاين" بعض الفوائد الصحية الناتجة من تناول الجرجير:

1- يحتوي على العديد من العناصر الغذائية

رغم أن الجرجير من المواد الغذائية المنخفضة في السعرات الحرارية، لكنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان، فكميات صغيرة منه تحتوي على فيتامين E والثيامين والريبوفلافين وفيتامين B6 وحمض الفوليك وحامض البانتوثنيك والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والنحاس (3).

2- يزيد من محتوى مضادات الأكسدة

الجرجير يحتوي على المزيد من مركبات نباتية تسمى مضادات الأكسدة، التي تحمي من تلف الخلايا التي تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، وهو المرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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لذلك، احتواء الجرجير على مضادات الأكسدة يحمي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فهذا ما توصلت إليه بعض الدراسات الحديثة.

3- مفيد لصحة القلب

تناول الجرجير مفيد لصحة القلب، حيث أشارت بعض الدراسات التي أجريت على أكثر من 500000 شخص ربط تناول الخضروات الصليبية، ومنها الجرجير، إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

4- يعزز من مناعة الجسم

الجرجير يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، المعروف بآثاره المفيدة على صحة جهاز المناعة، حيث يعمل على تعزيز المناعة عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء.

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