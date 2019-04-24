بالصور| اجعلي من المصابيح عنصرا جماليا في ديكور منزلك

تسعى الكثير من السيدات في التصميمات المختلفة والمميزة في ديكور المنزل، فالمصابيح من العناصر البسيطة التي يمكن توظيفها في التصميم المميز.

وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار المختلفة التي يمكن استخدامها في توظيف المصابيح من العناصر المميزة في ديكور المنزل.

1- يمكن تصميم مصباح كلاسيكي من خلال الفوانيس القديمة، وتعليقه على قطعة من الخشب.

2- من الأفكار المميزة تصميم مصباح عن طريق جذع من الخشب، حيث يتم تقطيعه إلى حلقات وتثبيتها على محور.

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3- من الأفكار المميزة أيضًا، تزين المصباح بقماش ذو ألوان زاهية، وتعليقه.

4- وأيضًا يمكن وضع المصابيح داخل القطرميزات الزجاجية، وتثبيتها تعطي المزيد من اللمسات الجمالية.

5- يمكن استخدام الصناديق الخشبية القديمة ويوضع بداخلها المصابيح المختلفة.

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