طريقة عمل طاجن الفريك

"الفريك ميحبش شريك"، ورغم ذلك يؤكل مع الحمام، وطاجن باللحم، أو الفراخ، كما يمكن تحضيره بأكثر من طريقة وعلى كل جنسية، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضر "طاجن الفريك" سادة دون شريك:

بخطوات بسيطة.. حضري طاجن فريك باللحمة المفرومة والخضار

المكونات

1 كوب الفريك

1 كوب ماء

1 بصلة صغيرة، مقطعة الى مكعبات

2 فص ثوم، مهروس

1 ملعقة صغيرة خل

250 جرام مشروم طازج، مقطع

1 ملعقة طعام زبدة

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زيت

ملح وفلفل

مكسرات "حسب الرغبة"

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طريقة التحضير

1- ينقع الفريك لمدة 12 ساعة.

2- يوضع الفريك مع الماء حتى الغليان، ثم يترك على نار هادئة حتى يتشرب ويستوي.

3- يحمر البصل في الطاسة مع الزبدة.

4- ضيفي المشروم والملح ونقطة من زيت الزيتون، ثم يضاف الثوم مع التقليب.

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5- ضيفي القليل من الماء، ويترك الخليط حتى تجف عصائره.

6- يضاف الفريك للخليط السابق مع التقليب.

7- تضاف المكسرات، ويتبل بالملح والفلفل.

8 - قبل تمام النضج، ينقل الفريك لطاجن فرن، ويكمل التسوية داخله.

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