"الوسواس القهري" أحد المصطلحات التي يسيء بعض الأشخاص استخدامها كطريقة لوصف الأشخاص الذين يحبون الأشياء نظيفة للغاية أو مرتبة فقط. ولكن إذا كان لديك حالة فعلية تتمثل في اضطراب الوسواس القهري، فإن الطريقة التي تؤثر بها على حياتك تكون مزعجة للغاية.

تبدأ أعراض الوسواس القهري صغيرة، وقد تبدو سلوكيات طبيعية. يمكن أن يكون سببها أزمة شخصية أو سوء معاملة أو شيء سلبي يؤثر عليك كثيرًا، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة.

وتشمل أعراض وأنواع الوسواس القهري "الهوس والإكراه"، أو كليهما.

وتختلف أعراض الوسواس بالهوس حسب موضوعه كما يلي:

الوسواس

الخوف من الجراثيم أو الأوساخ

الأعراض

قد تكون خائفًا من لمس الأشياء التي لمسها أشخاص آخرون، مثل مقابض الأبواب. أو لا تريد العناق أو مصافحة الآخرين.

الوسواس

حاجة ماسة للنظام

الأعراض

تشعر بالتوتر عندما تكون الأشياء غير مرتبة، ويكون من الصعب حقًا مغادرة المنزل حتى تقوم بترتيب الأشياء بطريقة معينة.

الوسواس

الخوف من إيذاء نفسك أو أي شخص آخر

الأعراض

عندما تفكر في شيء مختلف تمامًا، لديك أفكار حول إيذاء نفسك أو أي شخص آخر.

الوسواس

شك مفرط أو خوف من ارتكاب خطأ

الأعراض

أنت بحاجة إلى تشجيع دائم أو طمأنة من الآخرين بأن ما تفعله صحيح أو جيد.

الوسواس

الخوف من الحرج

الأعراض

يصبح الشخص خائفا من أن يصيح بالكلمات اللعينة في الأماكن العامة أو تتصرف بشكل سيء في المواقف الاجتماعية.

الوسواس

الخوف من الأفكار الشريرة أو العدائية، بما في ذلك الأفكار المشوهة عن الجنس أو الدين

الأعراض

تتخيل سيناريوهات جنسية مثيرة للقلق أو غير محترمة.

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وتختلف أعراض الوسواس القهري بالإكراه حسب موضوعه كما يلي:

الوسواس

الغسيل أو التنظيف

الأعراض

تغسل يديك أو تستحم أو تغتسل مرارًا وتكرارًا.

الوسواس

التحقق

الأعراض

تقوم بالتحقق مرارًا وتكرارًا للتأكد من إيقاف تشغيل أدوات المطبخ أو قفل الباب عند المغادرة.

الوسواس

العد

الأعراض

تقول الأرقام في نمط معين بصوت عالٍ أو لنفسك.

الوسواس

الترتيب

الأعراض

تشعر بالحاجة إلى تناول بعض الأطعمة بترتيب معين. يمكنك ترتيب جميع ملابسك أو عناصر مخزن المطبخ بطريقة محددة.

الوسواس

الروتين

الأعراض

تقول أو تفعل أشياء عدة مرات بطريقة معينة قبل أن تتمكن من مغادرة المنزل.

الوسواس

جمع الأشياء

الأعراض

منزلك مليء بالأشياء التي لا تستخدمها ولا تحتاج إليها، ولا يمكنك منع نفسك من شراء المزيد.

التشخيص

إذا كنت تعتقد أنه قد يكون لديك الوسواس القهري، فاستشر الطبيب النفسي.

كثير من الناس لديهم طقوس، أو يخشون أن يتركوا الباب مفتوحًا أو الفرن مفتوحًا قبل المغادرة للعمل أو الإجازة. إذا كنت تستطيع التحكم في هذه الأفكار أو التفكير فيها بطريقة منطقية، فربما لا تعاني الوسواس القهري. إذا لم تتمكن من التحكم فيها، أو كانت تستغرق ساعة على الأقل من يومك وتسبب مشاكل في حياتك، فهذا مؤشر على أنه حان الوقت للحصول على المساعدة.

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