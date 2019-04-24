حضري لأسرتك شوربة القرع، وقدميها على طاولة الطعام، بدلًا من الأطباق المعتادة، والمقبلات التقليدية. وإليكي طريقة تحضيرها بخطوات الشيف سالي فؤاد. مكونات شوربة القرع: نصف كيلو قرع "قومي بتقطيعه إلى مكعبات"

بصلة مبشورة

جزرة مبشورة

معلقة زبدة

3 فصوص ثوم

مرقة

بودرة جوزة الطيب

بودرة بصل

ملح

فلفل أسود

قرفة

معلقة زيت زيتون

ساور كريم

مكعبات توست أسمر محمصة

بقدونس مفروم طريقة تحضير شوربة القرع: ضعي زيت قليل بطاسة، ثم شوحي البصل والثوم والقرع. Advertisements ضيفي الجزر والمرقة، ومن ثم القرفة وجوزة الطيب وبودرة البصل، ثم الزبدة وانتظري حتى ينضج الخليط. ضعي الساور كريم على الخليط، وقلبي جيدًا ثم أرفعيهم من على النار. اضربي المكونات بالهاند بلندر، ثم ارفعيها على النار.

تقدم ساخنة، عقب تزينها بالبقدونس والتوست المحمص. ​

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