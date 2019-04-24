بعد تقديم العزاء لهشام عباس.. أصالة تداعب محمد صلاح بسبب "البيتزا"

تفاعلت الفنانة السورية، أصالة، مع الدولى المصرى محمد صلاح، نجم الفريق الكروى الأول بنادى ليفربول الإنجليزى، عقب نشر الأخير صورة جديدة له وهو يتناول البيتزا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت "أصالة" على الصورة: "صحة وهنا" مُرفقة ببعض الوجوه التعبيرية.

وتفاعل متابعي الفرعون المصري، مع تعليق أصالة، الذي حقق نحو 1400 إعجاب.

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وكانت أصالة حرصت اليوم اليوم الثلاثاء، على حضور عزاء والدة الفنان هشام عباس، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وظهرت أصالة بشعر أحمر قصير، وبدون مكياج، مع ارتدائها بدلة سوداء دون نقوش.

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