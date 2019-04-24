تفاعلت الفنانة السورية، أصالة، مع الدولى المصرى محمد صلاح، نجم الفريق الكروى الأول بنادى ليفربول الإنجليزى، عقب نشر الأخير صورة جديدة له وهو يتناول البيتزا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت "أصالة" على الصورة: "صحة وهنا" مُرفقة ببعض الوجوه التعبيرية.
وتفاعل متابعي الفرعون المصري، مع تعليق أصالة، الذي حقق نحو 1400 إعجاب.
وكانت أصالة حرصت اليوم اليوم الثلاثاء، على حضور عزاء والدة الفنان هشام عباس، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.
وظهرت أصالة بشعر أحمر قصير، وبدون مكياج، مع ارتدائها بدلة سوداء دون نقوش.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقديم العزاء لهشام عباس.. أصالة تداعب محمد صلاح بسبب "البيتزا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.