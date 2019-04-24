الامارات | «واحة» جديد السعداوي عن «صفصافة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر حديثاً كتاب «واحة الكتب» للكاتب أحمد السعداوي، عن دار صفصافة للنشر. ويرتحل الكتاب الذي سيطل في معرض أبوظبي للكتاب، بقارئه بين آلاف الصفحات من الكتب المترجمة، إذ يضم نماذج من الفكر البشري الذي عكسته آراء وتجارب أشخاص من ذوي الخبرة والمكانة في عالمنا المعاصر. نشر السعداوي قراءاته للمؤلفات الحديثة على مدى أعوام. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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