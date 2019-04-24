الامارات | أفراح الدياني وآل علي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الدياني وآل علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد ناصر الدياني حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة أحمد خلف يوسف فارس آل علي. حضر الحفل، الذي أقيم بفندق حياة ريجنسي في دبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل فقرات شعبية، ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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