الامارات | 190 عنواناً لأكاديمية الشعر في «أبوظبي للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 190 عنواناً لأكاديمية الشعر في «أبوظبي للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في الدورة الـ29 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب التي تنطلق اليوم بنحو 190 من إصداراتها. وقال مدير الأكاديمية سلطان العميمي: «نحرص على المشاركة في المعرض إيماناً من الأكاديمية بضرورة التعريف بمبدعي الإمارات ومثقفيها والترويج لمنتجاتهم التي تلقى اهتماماً كبيراً من قِبل القرّاء». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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