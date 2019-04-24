الامارات | أفراح الشامسي والنعيمي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل راشد سالم الشامسي، بمناسبة زفاف نجله فاضل إلى كريمة علي سيف لخريباني النعيمي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح الظاهر بمنطقة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وأعيان الشامسي والنعيمي، ولفيف من المهنئين والمدعوين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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