شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحمادي والمهري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام أحمد سالم خلفان الحمادي حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة سعيد عبدالله سالمين المهري. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الإمارات بعجمان، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمدعوين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الحمادي والمهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.