الامارات | فريق «العلوم المسلية» يطلق «أصوات المرح»

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «العلوم المسلية» يطلق «أصوات المرح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجارب علمية، وبراكين ثلجية، أنارت مسرح مهرجان الشارقة القرائي للطفل، خلال مسرحية تفاعلية بعنوان «أصوات المرح»، قدمها فريق برنامج العلوم المسلية من أوكرانيا.

وتعالت ضحكات وصرخات الأطفال، الذين تزاحموا على خشبة المسرح لمشاهدة التفاعلات الكيميائية التي يحدثها ثاني أكسيد الكربون، وبعض التفاعلات العلمية التي تنتج من مزج بعض المواد الكيمائية، والتي تخرج أصوات انفجارات، نفذت بطريقة احترافية، لا تخلو من المواقف المضحكة التي ملأت المسرح فرحاً وبهجة.

وقدمت المسرحية تجارب سحرية، إذ تحول الماء إلى ثلج حقيقي، وسارع الأطفال إلى التقاطه، وارتسمت على وجوههم علامات التعجب والدهشة، في ما يحدث من تجارب تخاطب الخيال، كما تطايرات قطع الحلوى الكبيرة بين الحضور، الذين شاركوا الفريق في معظم التجارب العلمية، والتي نصحوا بعدم تجربتها في البيت، كونها مصنوعة من مواد خطيرة.