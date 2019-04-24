الامارات | «مدى» شعار مهرجان الفنون الإسلامية الـ22

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدى» شعار مهرجان الفنون الإسلامية الـ22 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة مفردة «مدى» شعاراً للنسخة الـ22 من مهرجان الفنون الإسلامية الذي سينطلق في شهر ديسمبر المقبل.
ووفق تعريف اللجنة للشعار فإن المدى «حيز ومجال مفتوح إلى ما لا نهاية يحيل إلى التأمل والانطلاق نحو عوالم بصرية تتوارى وراء المكان كأن ترى الصورة وأنت مُطبق العينين».
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