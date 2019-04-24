الامارات | قصص وورش مفيدة في جناح «الشارقة صديقة للطفل»

شكرا لقرائتكم خبر عن قصص وورش مفيدة في جناح «الشارقة صديقة للطفل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش أطفال مهرجان الشارقة القرائي للطفل أوقاتاً مفيدة في جناح مكتب الشارقة صديقة للطفل، الذي نظم باقة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل، تضمنت قراءة القصص، وورشة تصميم بطاقات تحمل عبارة «أحب الشارقة»، وورشة عمل «هيا نصنع قطاراً طويلاً»، وغيرها من الفعاليات الفنيّة والتعليميّة التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال في القراءة، والإلقاء، وتعليمهم كيفية الاستفادة من المواد المتوافرة في محيطهم، وتوظيفها في صنع الأشياء.

وتستمر فعاليات «الشارقة صديقة للطفل» طوال أيام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب حتى 27 أبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «اكتسب المعرفة».