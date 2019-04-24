الامارات | مبادرات جديدة لـ«ثقافية الذيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات جديدة لـ«ثقافية الذيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي الذيد الثقافي الرياضي، فعاليات الفترة الماضية، لاسيما مشاركة النادي في أيام الشارقة التراثية التي أقيمت بمنطقة الذيد.

وناقشت اللجنة، بحضور رئيس مجلس الإدارة سالم محمد بن هويدن، ورئيس اللجنة خليفة مبارك دلموك الكتبي، مقترحات الفترة المقبلة، التي تركز على التعريف بنشاط النادي وعقد ندوات مختلفة تهم المجتمع في كل المجالات، بالتزامن مع احتفالات الشارقة باختيارها عاصمة عالمية للكتاب 2019.

وتوجه بن هويدن بالشكر لأعضاء اللجنة الثقافية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ظهرت خلال أيام الشارقة التراثية، ومشاركة النادي بجناح مميز على كل المستويات.