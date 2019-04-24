الامارات | اكتشاف كنوز من العصر اليوناني الروماني في أسوان

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف كنوز من العصر اليوناني الروماني في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس، عن العثور على مقبرة أثرية تعود لشخص اسمه tit، من العصر اليوناني الروماني بمنطقة مقابر الأغاخان في غرب أسوان. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أمس، إن المقبرة تضم تابوتاً خشبياً يحمل النص الهيروغليفي كاملاً، والذي من خلاله تمت معرفة اسم صاحب المقبرة، بالإضافة إلى نص لتقديم الشعائر الجنائزية.
وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية، أيمن عشماوي، إلى أن المقبرة تتكون من سلم يؤدي إلى حجرة جانبية عثر بها على تابوت منحوت في الصخر.
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