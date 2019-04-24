الامارات | معهد دبي القضائي يوفر مراجع قيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن معهد دبي القضائي يوفر مراجع قيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقيقًا لرؤيته الهادفة إلى نشر الوعي القانوني بين مختلف شرائح المجتمع، يشارك معهد دبي القضائي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمراجع قيمة، وعناوين لافتة. وقال مدير عام المعهد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، إن مشاركة المعهد تتناغم مع محاور «عام التسامح» من خلال توفير المؤلفات وتشريعات الدولة حسب آخر التعديلات، وأحدث الإصدارات بأسعار معقولة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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