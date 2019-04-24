الامارات | 4 فقرات في عرض «عوامل سحرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فقرات في عرض «عوامل سحرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتضن مسرح الطفل، ضمن الفعاليات الثقافية والترفيهية لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، العرض المسرحي «عوامل سحرية» بمشاركة فنانين من دول عدة، تناوبوا على أداء أدوار محبي التقنية الحديثة، ومحبي التواصل المباشر قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

تضمن العرض أربع فقرات منوعة، ففي الباحث الصغير قاموا بمحاكاة تجارب علمية حية نفذها علماء سابقون أثروا في مسيرة العالم، وأسهموا في حل مشكلات البشرية لاسيما في الطب، والكهرباء وقدموا اختراعات حديثة سهلت حياة الناس، وفتحت أمامهم آفاق العمل والتواصل والتعاون.

وكانت الفقرة الثانية مخصصة لما وراء البحار، إذ تعرف الأطفال بأسلوب الرسوم المتحركة إلى الحياة في الأعماق والمحيطات، والعديد من أنواع الحيوانات البحرية والنباتات المرجانية، فيما خصصت الفقرة الثالثة للعروض السحرية في علم الفيزياء.

ولم يخلُ عرض «عوامل سحرية» من الفقرة المفتوحة «رياضة وموسيقى»، إذ تجمع الأطفال وقدموا حركات راقصة، وتعلموا أهمية ممارسة الرياضة، باعتبارها تدعم الصحة النفسية والجسمية.