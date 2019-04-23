بالفيديو| وصفة ملح البحر الخشن لتفتيح المناطق الحساسة

حضّرت أمنية طاهر خبير تجميل، وصفة طبيعية من ملح البحر الخشن، لتفتيح المناطق الحساسة بالجسم وإزالة الرائحة الكريهة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن، مقدمتي برنامج "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه يستخدم معه زيت جوز الهند، مشيرةً إلى أنه يمكن استخدام هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا، أثناء الاستحمام، وذلك بعمل حركات دائرية على المناطق الغامقة باستخدام هذه الوصفة.

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وتابعت، أنه يمكن استخدام زيت الليمون بعد هذه الوصفة، عقب الاستحمام، بشرط ألا يستخدمه أي شخص رائحة العرق الخاصة به "نفاذة".

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