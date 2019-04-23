مجوهرات مستوحاة من نساء العائلة المالكة البريطانية

يكاد يكون خاتم الخطبة الخاص بدوقة كامبريدج كيت ميدلتون هو الأكثر شهرةً في العالم، والذي تعود ملكيته للأميرة الراحلة ديانا، يليه بعد ذلك خاتم خطبة الأميرة أوجيني، ويبدو أن هذا ما دفع شركة " H.Samuel " للمجوهرات، لتصميم خواتم شبيهةٍ بخواتم العائلة المالكة البريطانية.

أعلنت شركة "H.Samuel" البريطانية للمجوهرات، عن إطلاقها مجموعتها الجديدة "ديزني"، والمستوحاة من أميرات "ديزني"، والمتشابهة إلى حدٍ كبير مع خواتم العائلة المالكة البريطانية.

أحد خواتم تلك المجموعة هو خاتم التوباز الماسي المستوحى من الأميرة سندريلا، والشبيه إلى حدٍ كبير مع خاتم الخطوبة من الياقوت والألماس الذي قدمه الأمير وليام إلى كيت عندما عرض عليها الزواج في عام 2010، البالغ ثمنه 300 ألف جنيه إسترليني.

أما خاتم خطبة الأميرة أوجيني، الذي تتوسطه ياقوتةٌ باللون الزهري، والمرصّع بالألماس، فهو أقرب إلى خاتم الأميرة أورورا في فيلم "الجميلة النائمة" ذي الذهب الأبيض عيار 9 قراريط.

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كما تضمنت المجموعة أقراطًا وقلائد، مستوحاة من الأميرات الأخريات كـ "سنو وايت"، ورابونزيل، وبيل وغيرهن.

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