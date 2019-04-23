انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان خارج منصبه مؤقتاً.. وطفلة سورية رئيسة لبلدية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:46 مساءً - تخلى الرئيس التركي عن منصبه مؤقتاً، اليوم الثلاثاء، ليمنحه لطفل في إطار فعاليات عيد "الطفولة والسيادة الوطنية" الذي تحتفل به تركيا في 23 أبريل من كل عام، في حين تقلّدت طفلة سورية منصب رئيسة بلدية لفترة مؤقتة.

وأظهر مقطع فيديو الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، بجوار طفل تولى منصب رئاسة البلاد لفترة مؤقتة، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة "عيد الطفل"، عقد في مقر الرئاسة التركية بأنقرة.

وخلال رد الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، على الأسئلة في المؤتمر الصحفي، ضحك أردوغان وتحدث قائلاً: "يُعطي الطفل الأجوبة التي كنت سأعطيها لو كنت مكانه".

طفلة سورية رئيسة لبلدية

وفي حدث مشابه، وبعد استقبال رئيس بلدية ولاية أغري (شرق البلاد) صاوجي صايان، لمجموعة من الأطفال الأتراك والسوريين في الولاية، اختار الأطفال الطفلة السورية بيرفان عباس، وهي في الصف الثالث الابتدائي، لاعتلاء منصب رئاسة البلدية.

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وفي تقليد تركي بهذه المناسبة تنازل صايان عن منصبه لبيرفان، معرباً عن سعادته باختيار الأطفال الأتراك لطفلة سورية من أجل تقلد المنصب.

وقال صايان: "أتنازل عن رئاستي للبلدية لأختي السورية التي تتلقى تعليمها في تركيا، رئيسة بلديتنا الجديدة هي أختنا السورية بيرفان"، وفقاً لـ"الأناضول".

كما أظهر مقطع فيديو طفلاً يبلغ من العمر 5 أعوام، وهو مرشح "المختارية بمنطقته"، يقوم بتوزيع الشوكولاتة على الأطفال من أبناء الحي الذي يسكن فيه، في منطقة دامال بولاية أرداهان.

ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فعاليات متنوعة احتفالاً بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.