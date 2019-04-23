أنيسة حسونة عن لقاء الزمالك وبيراميدز: "سأتابع اللقاء بكل حياد"

علقت النائبة أنيسة حسونة على مباراة الزمالك وبيراميدز، والتي تنطلق خلال أقل من ساعة من الآن.

ونشرت "حسونة"، عبر تغريدة على حسابها على موقع "تويتر": "نحن نشاهد مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز بحياد تام، والنتيجة بقى وفقا لنية كل فريق".

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يذكر أن أنيسة حسونة واحدة من مشجعات الأهلي، ودائما ما تعلق على ما يجري داخل القلعة الحمراء وانتصاراته من خلال حسابها.

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