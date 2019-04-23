علقت النائبة أنيسة حسونة على مباراة الزمالك وبيراميدز، والتي تنطلق خلال أقل من ساعة من الآن.
ونشرت "حسونة"، عبر تغريدة على حسابها على موقع "تويتر": "نحن نشاهد مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز بحياد تام، والنتيجة بقى وفقا لنية كل فريق".
يذكر أن أنيسة حسونة واحدة من مشجعات الأهلي، ودائما ما تعلق على ما يجري داخل القلعة الحمراء وانتصاراته من خلال حسابها.
كانت هذه تفاصيل خبر أنيسة حسونة عن لقاء الزمالك وبيراميدز: "سأتابع اللقاء بكل حياد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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