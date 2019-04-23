بالفيديو| كيفية تحضير مزيل عرق من الشّبّة المطحونة

شرحت أمنية طاهر خبير التجميل، كيفية تحضير وصفات طبيعية لعمل مزيل عرق منزلي، موضحةً أن إحدى هذه الطرق هي تحضير "باودر" باستخدام الشّبّة المطحونة وبودرة المسك والنشا وبودرة الثلج.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن إضافة بودرة المسك من أجل إضفاء رائحة زكية على الجسم، حيث يمكن استخدام هذه الوصفة عقب الاستحمام مباشرة.

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وتابعت، أنها استخدمت النشا لتفتيح المناطق الحساسة في الجسم، لافتةً إلى أنه يستخدم في الكثير من "الماسكات".

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