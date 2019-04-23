بالصور| الإعلانات والدراما.. الظهور الأول لـ"ثنائيات الحب" في الوسط الفني

أيام قليلة ويبدأ السباق الرمضاني في عرض الأعمال الفنية من إذاعة مسلسلات وإعلانات مختلفة، تجذب انتباه المشاهد ويبدأ في متابعة أحداثها، لكن ربما يكون الحدث الأبرز هو ظهور "ثنائيات الحب" في الوسط الفني في أول أعمال فنية تجمع بينهما.

عمرو دياب ودينا الشربيني

للمرة الأولى سوف يظهر الفنان عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني في إعلان لإحدى شركات الاتصالات الذي يعرض في رمضان 2019، ليعتبر الإعلان هو العمل الأول الذي يجمع بين الثنائي بعد أشهر طويلة من النفي حول حقيقة ارتباطهما.

ويتناول الإعلان قصة حياة الفنان عمرو دياب، بداية من مرحلة الطفولة وأغانيه المميزة، لتظهر دينا الشريني في إحدى لقطاته، حيث يشاركها أيضًا عدد آخر من أصدقاء الهضبة.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

"الواد سيد الشحات" هو العمل الفني الأول الذي سيجمع بين الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، منذ إعلان خطبتهما، في أغسطس الماضي، حيث تلعب "هنا" دور البطولة أمام خطيبها.

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والمسلسل من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

إعجاب ثم صداقة قوية حتى تطورت الأمور بين الثنائي الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لتنتهي بحفل زفاف في مدينة الجونة وسط عدد من نجوم الوسط الفني.

ورغم أن الثنائي ظهر في عدد من الأعمال الفنية حيث كان أولهما فيلم "زنقة ستات" في العام 2015، لكن يعتبر مسلسل "عزمي وأشجان" الذي عرض في رمضان 2018 وهو العمل الفني الأول الذي جمع بينهما عقب الزواج، وهو العمل الكوميدي الذي لعب فيه الثنائي دور الزوجان اللذان يقيمان بالنصب على الآخرين.

عمرو يوسف وكندة علوش

وفي العام 2017 الذي شهد ظهور الفنان عمرو يوسف بصحبة زوجته الفنانة كندة علوش، للمرة الأولى عقب زواجهما، حيث ظهرا سويا في إعلان إحدى شركات الاتصالات، وفي العام ذاته ظهر الثنائي أيضًا في إعلان تلفزيوني لأحد التجمعات السكنية الراقية "كومباوند".

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