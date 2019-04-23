تعرف على قواعد "الإتيكيت" حتى لا تتعرض للإحراج في يومك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تختلف قواعد "الإتيكيت" من مجتمع لآخر؛ حسب العادات والتقاليد الموروثة فيه، بجانب تغير الفترات الزمنية، ولكن تظل قواعد الذوق والآداب هدفها أن يتعامل الشخص بسلوك مُهذب لا يزعج الآخرين.

وقد يتعرض البعض أحيانًا لمواقف مُحرجة خاصة في الأماكن العامة، حينما لا يتبع قواعد "الإتيكيت" المناسب، ولتجنب ذلك، نستعرض لكم أبرز قواعد الإتيكيت التي نحتاجها في حياتنا اليومية- وفق ما نشره موقع "Brightside". خلال الصفحات التالية...