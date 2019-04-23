فتيات "التالتة شمال" عن مباراة الزمالك وبيراميدز: "يتعادلوا تاني عشان الأهلي"

للمرة الثانية في بطولة الدوري الممتاز، لهذا الموسم، تقع مشجعات النادي الأهلي بحيرة التشجيع، خلال مباراة الزمالك.

فالوقائع دائما تحسم تشجيع الجماهير للنادي المنافس لغريمهم التقليدي، ولكن ماذا لو كان هذا النادي هو بيراميدز؟، صاحب الفوز على النادي الأهلي بالدور الأول والثاني لهذا الموسم، فضلا عن اقتراب لحسم اللقب، الأمر الذي يضع مشجعات "التالتة شمال" في حيرة أخرى اليوم.

وبسؤال الفتيات عن موقفهن اليوم علقت "شيماء.د" 25 عاما: "أنا أهلاوية والتعادل مصلحة لينا"، موضحة أنها نشأت في أسرة أهلاوية من الصميم، اعتادوا على تشجيع فرقتهم والفرق المنافسة للزمالك، إلا أن اليوم الوضع مختلف.

وأضافت إسراء، 21 عاما: "أول مرة أتمنى الزمالك يكسب عنًدا في بيراميدز، وعندًا في عبدالله السعيد، والبدري"، في حين قالت "رحاب"، 27 عاما: "يا رب تعادل زي الدور الأول عشان يقلصوا الفارق مع الأهلي، خصوصًا أن اللقب لسه في الملعب".

Advertisements

وعلقت إنجي ناصر، 25 عاما، بشكل ساخرة، قائلة: "يا رب الاتنين يخسروا.. طبعا ده مستحيل بس متمناش مكسب بيراميدز، ولا بحب الزمالك، فالأقرب تعادل".

وتابعت "مارينا عماد" 24 عاما: "أتمناها تعادل، وفوز للأهلي مع المصري لاقتراب حسم الدوري الـ41".

يذكر أن نادي الزمالك متصدر الدوري بـ60 نقطة، في حين يأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، ولكن بفارق الأهداف، بينما يأتي الأهلي بالمركز الثالث بـ58 نقطة.

​