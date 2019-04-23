752 يورو سعر فستان إليسا خلال حفلة في السعودية

خطفت الفنانة إليسا الأنظار بفستانها الأسود المخملي، الذي تألقت به في حفلة جدة في السعودية، على الرغم بساطة تصميمه إلا أنه استطاع أن يلفت الانتباه.

وارتدت إليسا في حفلة السعودية الثاني فستانًا مخملي أسود اللون، من بيت أزياء Max Mara، جاء بتصميم محتشم بأكمام طويلة ويبدأ في الاتساع من منطقة الخصر، مع وجود حزام حريري عريض على الخصر أضاف للتصميم رقي.

ويبلغ سعر فستان إليسا في جدة الذي خطف الأنظار نحو 752 يورو، وحاولت النجمة اللبنانية أن تحتفظ بإطلالتها الناعمة فتركت شعرها منسدل بتموجات واسعة، مع ارتدائها حذاء بيج اللون ليكسر حدة اللون الأسود قليلاً.

وأشعلت إليسا حفلتها في السعودية بأغانيها، ومن شدة سعادتها بالأجواء المبهجة، سألت القائمين على الحفل هل من الممكن أن ترقص؟ إلا أن الإجابة جاءت بالنفي، فأخبرت الحضور أنه تم منعها من أي حركات راقصة، ولكن ذلك لم يمنع من امتاع محبيها بأجمل أغانيها

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