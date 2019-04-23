أغنى رجل في الدنمارك يفقد 3 من أبنائه في تفجيرات سريلانكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فقد الملياردير الدنماركي، آندرس هولش بولسن، 3 من أبنائه في التفجيرات التي وقعت في سريلانكا، وراح ضحيتها ما يقرب من 310 قتلى و500 مصاب.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن متحدثا باسم الملياردير الدنماركي، أكد وفاة 3 من أبنائه الأربعة في هجمات سريلانكا الإرهابية، وذكرت تقارير أن أبناء مالك موقع “أسوس” البريطاني، الذي يعرض الأزياء ومستحضرات التجميل للبيع عبر الإنترنت، سافروا إلى سريلانكا لقضاء عطلة عيد الفصح، ولم يتوقعوا أن تكون النهاية مأساوية.

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ووفقا لـ”سكاي نيوز” يعتبر آندرس أغنى رجل في الدنمارك، إذ يمتلك أراض شاسعة في إسكتلندا تصل مساحتها إلى 200 ألف فدان، بالإضافة إلى سلسلة ملابس “بيست سيلر”، فضلا عن المتجر البريطاني عبر الإنترنت “أسوس”، والمتخصص في بيع الأزياء ومستحضرات التجميل.

ووفق ما نقلت وكالة “بلومبيرغ”، عن متحدث باسم أندرس، الذي يمتلك ثروة تقدر بما يقارب 5.7 مليار دولار، قال: إنه فقد ثلاثة من أبنائه خلال هجمات الأحد الدامي.. ليست لدينا معلومات إضافية، ونطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة.

وكانت وسائل إعلام دنماركية قد قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا حين وقعت الانفجارات.

وشهدت العاصمة، كولومبو، والمدن المجاورة تفجيرات إرهابية يوم الأحد، استهدفت الفنادق والكنائس أثناء إحياء قداس عيد الفصح.