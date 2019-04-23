انت الان تتابع تفاصيل خبر نيوزيلندا تمنح متضرري هجوم المسجدين حق الإقامة الدائمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - أعلنت السلطات النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، إمكانية تقديم المتضررين من الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا وأقربائهم طلب الحصول على تصريح إقامة دائمة في البلاد.

وأوضح مكتب الهجرة النيوزيلندي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم تشكيل حقل خاص لتأشيرة دخول بهدف منح الإقامة الدائمة للمتضررين من الهجومين الإرهابيين ولأقربائهم.

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ولفت البيان إلى أن التأشيرة سيتم منحها اعتباراً من الأربعاء، وأن الهدف من التأشيرة هو تثبيت صفة "مهاجر إلى نيوزيلندا" للأشخاص المتضررين بشكل مباشر من الهجمات أو لأقربائهم الذين هم في وضع هجرة مؤقتة في الوقت الراهن.

ويشار إلى أنه في 15 مارس الماضي استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية؛ أسفر عن مقتل 50 مصلياً، وإصابة 50 آخرين.

وكان مُنفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارانت، صوَّر جريمته بكاميرا ثبَّتها في قبعة كان يرتديها، وتمكَّن من بث 17 دقيقة منها على موقع فيسبوك، قبل أن تُحذف لاحقاً.