بالفيديو| وصفة "جل الصبار مع الليمون" لتحضير مزيل عرق

تحدثت أمنية طاهر خبير تجميل، عن وصفة جِل الصبار مع الليمون لتحضير مزيل عرق، لإزالة الروائح الكريهة، موضحةً: "في ناس بتحب الباودر، وده بيبقى مهم لأصحاب البشرة الدهنية لأنه بيقلل إفراز الدهون".
وأضافت خلال حوارها مع جاسمين طه ورضوى حسن، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "DMC"، أن أصحاب البشرة الجافة يحبون التركيب "الكريمي" من هذه الوصفة، مشيرةً إلى أن هذه الوصفة مفيدة لهم بشكل كبير للغاية.
وأشارت، إلى أن استخدامات الليمون تختلف عن زيت الليمون، لافتةً إلى أن الأول إذا أُضيف إلى جِل الصبار فإنه يُستخدم بشكل يومي.
وعن المقادير، قالت خبيرة التجميل إن الوصفة تتكون من علبة كبيرة من جِل الصبار ونصف علبة من زيت الليمون "60 مللي"، موضحةً أنها وصفة ليست مكلفة للغاية.
ونصحة أمنية، المصابين بالحساسية باستشارة الطبيب، مؤكدةً أن الوصفات الطبيعية لا تسبب الإصابة بالحساسية.
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