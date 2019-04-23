أول رد من ياسمين عيسى بعد رقصها على "أشوف فيك يوم": "مين عمل منشن لأحمد"

رسالة مؤثرة، وجهتها ياسمين عيسى، لوسائل الإعلام حول علاقتها بزوجها السابق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد انتشار مقطع فيديو خلال رقصها على أغنية "أشوف فيك يوم" لعبد الفتاح الجريني في عيد ميلادها.

"أحب أوجه للميديا والصحافة والناس رسالة خاصة.. بالنسبة للفيديو المنتشر في عيد ميلادى وسط أهلي وأصحابى، فأحب أوضح أني لم اوجه رسالة لأحمد بأغنية معينة".. بهذه الكلمات بدأت "ياسمين" منشورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موضحة أن الحفل تضمن تشغيل 5 أغاني عند تقطيع "التورتة" بينهم "أشوف فيك يوم".

وتابعت حديثها: "مش عارفه ليه مسكتوا في الأغنية دي علشان يتعمل منها بوست أو منشن أو تاج ليه أو ليا"، وذلك عقب نشر طلاقها عبر خاصية "أستوري" على صفحته على "إنستجرام" رسالة "غير مباشرة" عن ذلك الفيديو، قائلًا: "لو حد عنده فيديو تاني يبعتلي وأنا أحب الخير للغير، ممكن أساعدكم وأعمل شير ستوري بنفسي، واجيب ناس تعملكم شير كمان، عقبال ما اشيربكن فيديو تحرير غزة وتطهير سوريا".

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وتصف "ياسمين" طليقها بأنه "راجل محترم، ولم يتخلى عن مسوؤليته تجاهها وتجاه أولاده في أي لحظه كعادته"، مؤكدة:"علاقتنا كويسة".

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تختتم رسالتها للإعلام بـ"كفاية مغالطة ومزايدة وتعليقات على حياتنا الشخصية، وتجاوز في ألفاظ سخيفة، بيضر ولادنا.. كفايه بقى"، مرفقة المنشور بصورة لطليقها خلال تسلمه إحدى الجوائز سابقًا.

لاقى المنشور تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي حصد على العديد من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنتي إنسانة محترمة"، و"ربنا يصلح حالكم، ويخليلكم والدكم"، و"بنت أكابر وبنت أصول، الله يسعد قلبك، ويبعتلك الشخص يلي يعوضك عن كل شيء، ويخليلك ولاداك وأحبابك".

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يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم طلق ياسمين عيسى مؤخرا بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشاكل عدة حدثت بين الطرفين لنفس السبب، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرا لها الدعم.

وكان إبراهيم متزوجا من ياسمين عيسى لـ10 سنوات، وأنجب منها طفلين.

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