"عمليات القومي للمرأة" تكشف عن نتائح تقريرها النهائي حول الاستفتاء

كشف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن نتائج التقرير النهائي الذي أعدته غرفة عمليات المجلس، بخصوص شكاوى السيدات والفتيات خلال الأيام الثلاث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، من 20 حتى 22 أبريل 2019.

وأكدت مرسي، أن الغرفة تلقت 324 اتصالا من خلال الخط المختصر طيلة أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من بينها 149 مكالمة من سيدات يستعلمن عن عنواين اللجان الانتخابية، وجرى إفادتهن بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت إلى أن الغرفة تلقت 69 شكوى خاصة ببعد مسافة المقر الانتخابي عن مقر الإقامة جرى حلها، منوهة بتلقي الغرفة 12 طلبا لمساعدة السيدات في الوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية، أغلبها لمسنات أو من ذوي الإعاقة والمرضى.

وذكرت أمل عبد المنعم، مديرة الغرفة، أن المجلس تابع سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجان جميع المحافظات من خلال الاستعانة بـ 4000 من المتابعين المحليين ومن الأمانة العامة وعضوات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات.

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وأكدت أن المتابعة الميدانية لعملية الاستفتاء توصلت لمجموعة من الملاحظات أهمها تصدر مشاركة السيدات بعملية الاستفتاء بأغلب المحافظات، ومساعدة الجيش والشرطة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير سيارات لنقلهم إلى مقارهن الانتخابية بأغلب القرى، بالإضافة لتوفير استمارات بطريقة برايل للمكفوفين للمرة الأولى، وانضباط سير عملية الاستفتاء مع بدأ اللجان في الميعاد المقرر.

وأكملت: "الإقبال الجماهيري كثيف خاصة بمحافظات الصعيد، علاوة على أن معدل الإقبال الجماهيري للذهاب إلى اللجان يرتفع خلال الفترات المسائية بأغلب المحافظات".

وتابعت: "المجلس نجح بالتنسيق مع غرف المحافظين ووزارة الصحة بمحافظات الغربية والمنوفية والجيزة، في توفير سيارات خاصة وسيارات إسعاف لنقل المسنين والمرضى إلى مقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيث قام فرع المجلس بمحافظة غربية بتلبية رغبة سيدة تبلغ من العمر 72 عامًا في الإدلاء بصوتها رغم حالتها المرضية، وتم توجيه سيارة إسعاف خاصة إلى منزلها لنقلها إلى المقر الانتخابي".

واستطردت: "كما قام فرع المجلس بمحافظة الشرقية بتلبية رغبة سيدة مسنة للإدلاء بصوتها بالعاشر من رمضان بتوفير سيارة لتوصيلها إلى مقر الانتخاب وإعادتها إلى منزلها مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، كما قام فرع المجلس بمحافظة الدقهلية بمساعدة سيدة كفيفة للوصول إلى المقر الانتخابي والإدلاء بصوتها عن طريق مصاحبة رائدة ريفية لها للمقر الانتخابي".

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